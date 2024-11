Documentaire



Regroupant près de 2600 hommes et femmes, civils et militaires, les fusiliers marins et les commandos constituent l’une des quatre forces de la Marine. Parmi eux, certains se reconvertissent dans des métiers parfois insolites. En parallèle une autre tendance se dégage : de plus en plus d’hommes empiètent sur les plates-bandes de femmes et investissent des métiers jusqu’à présent (et « à priori »)étaient réservés au femmes (sage-femmes, nounou). La rencontre de ces deux constats peut donner des résultats étonnant. Comme le cas de Frédéric Edange. Un ancien commando marine qui a choisi un métier aux antipodes des cordes lisses et des tirs d’élite… Portrait.

Réalisation : Floriane Chaume

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions