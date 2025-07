Documentaire

Les Bodin’s, c’est l’un des spectacles comiques qui marchent le mieux ces dernières années. Leurs personnages, une vieille dame de 87 ans et son fils paysan légèrement arriéré, évoquent une France rurale oubliée, à mi-chemin entre l’univers des Deschiens et des Vamps. Pendant des années, les médias parisiens les ont ignorés. Mais eux se sont accrochés. Ils ont, par exemple, loué un corps de ferme entier pour monter un grand spectacle en décor naturel qui attire chaque été 20 000 spectateurs. Et ils ont posté sur internet leur sketch Face de bouc (Facebook expliqué aux campagnards) : plus de 4 millions de vus en 3 mois. Le rire du terroir a de l’avenir.

Un documentaire de Clément Fouquet.