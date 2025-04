Documentaire

Vers quelle formation s’orienter après son BAC ? Pour quel métier est-on destiné ? Études longues ou courtes ? Des questions qui parfois restent sans réponses, même en s’y mettant à trois avec ses parents. Nous avons fait le tour de la question et nous allons vous aider à y voir plus clair.

Les études post-Bac

Le choix d’une formation après le Bac n’est pas une question à prendre à la légère. Pour l’étudiant lui-même comme pour ses parents, il s’agit d’un choix qui définira la réussite ou non de son parcours professionnel. Aujourd’hui, face aux nouveaux enjeux environnementaux, économiques ou sociaux en l’occurrence, de grands instituts de formation comme l’ école de développement durable ESI s’engagent de plus en plus à offrir aux jeunes bacheliers plus qu’une formation, mais un avenir. En effet, de nombreux nouveaux étudiants ont fait des choix hasardeux de formations universitaires qui, par la suite, se sont révélés fatals pour leur avenir sur tous les plans. Certains ont subi des années de chômage tandis que d’autres ont dû reprendre leurs études en choisissant un autre domaine et en espérant bien sûr que cette fois-ci ce soit le bon.

Opter pour le test d’orientation

C’est un test qui ne prend généralement pas plus de 20 minutes. Son utilité n’est pas bien perçue par la plupart des étudiants ainsi que leurs parents. Et pourtant, il a fait éviter à bon nombre de bacheliers bien des déboires. Si le test d’orientation a été conduit par d’excellents chargés d’orientation, c’est le succès assuré. Sous-informés, les étudiants redoutent les frais associés à ces tests d’orientation très onéreux organisés par certains centres de formations ou d’orientation. Mais c’est ignorer l’existence d’institutions telles que le conseiller psychologique scolaire, les Centres d’information et d’Orientation auprès de qui vous pouvez aller passer votre test d’orientation. Vous avez aussi la possibilité de passer ces tests d’orientation via les applications pédagogiques ou les sites éducatifs pour ne citer que ceux-là. Et, tenez-vous bien, ces tests sont entièrement gratuits.

Une multitude de formations

Après le Bac, la panoplie de formations, d’écoles de formations privées comme public pourrait donner le tournis aux jeunes bacheliers qui faute de repères pourraient se perdre dans le flot d’informations parfois mercantilistes. Alors que faire ? Vous avez le choix entre :