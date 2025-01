Documentaire

Quand on vit en Bretagne depuis tout gamin et que l’on n’aime pas les bancs de l’école, il n’y a qu’une route à suivre: celle de la mer. Anthony a 19 ans. Il est fils d’agriculteur mais pas question pour lui de rester « planté » aux champs. Il veut prendre le large et devenir marin pêcheur. Il s’inscrit au lycée maritime de Paimpol et essaye d’obtenir son BEP de pêche. Il ne connait rien à la mer et va tout découvrir. Vincent a 20 ans. Il cherche un emploi pour l’été et rêve d’être sauveteur en mer. Il devra tout apprendre pour réussir les épreuves de natations et de secourisme, avec l’espoir d’obtenir un poste en plage. Cécile et Cottin ont tous justes 17 ans. Ils ont décidés de devenir matelots dans la marine nationale. Comme le collège ne propose rien qui leur conviennent et qu’ils veulent tout de suite un métier, ils sont à l’Ecole des Mousses à Brest. Tous vont vivre leur premier embarquement en mer. Sont-ils vraiment faits pour ça ? Un documentaire de Sophie KERBOUL, VIA DECOUVERTES PRODUCTION pour Thalassa