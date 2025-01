Documentaire

Entre Terre et Mer s’intéresse au « fait maison », au savoir-faire local des artisans au service des passionnés de la mer ! Antoine Reiss découvre avec nous des leurres confectionnés avec des doigts d’orfèvre, et des sagaies robustes fabriquées selon une technique transmise de père en fils. Qu’ils en fassent leur passe-temps ou leur métier, ils ont tous la passion du travail bien fait, et la fierté de proposer des produits de qualité made in New Caledonia !