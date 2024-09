Documentaire

Issu d’une famille paysanne du Tibet, Sordor a intégré à Lhassa, la capitale, une école de guides de montagne créée pour répondre à la cote croissante de l’Everest auprès des alpinistes mondiaux. Pour le bouddhisme tibétain, la plus haute montagne du monde, comme toutes les autres, est sacrée, et ne doit pas être gravie, mais Sordor et son formateur y voient d’abord une manne financière susceptible d’améliorer le quotidien de la population. Lors d’une expédition, la compétition est rude entre les sherpas, car ceux qui sont choisis pour monter le plus haut sont les mieux payés. Tous sont conscients, aussi, des risques : les cadavres rencontrés en chemin sont là pour le leur rappeler…