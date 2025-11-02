Documentaire

« Directrice de crêche » / Claudine Prado est directrice de la crèche familiale Beaugrenelle, à Paris, depuis plus de vingt ans. Ici, 65 enfants sont répartis chez les 29 assistantes maternelles salariées de la crèche.Claudine Prado est chargée de leur recrutement et de leur formation.A la crèche, elle et son équipe leur apportent un soutien : réunions hebdomadaires avec la psychologue sur des problèmes de comportement des enfants, rappel des règles de secours d’urgence avec la pédiatre.Pendant ce temps-là, les enfants participent à des ateliers de psychomotricité.En France, il y a 1103 crèches familiales, quatre fois moins que les crèches collectives.

Première diffusion : 26/09/2002

Un reportage de J Chaleil