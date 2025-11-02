« Directrice de crêche » / Claudine Prado est directrice de la crèche familiale Beaugrenelle, à Paris, depuis plus de vingt ans. Ici, 65 enfants sont répartis chez les 29 assistantes maternelles salariées de la crèche.
Claudine Prado est chargée de leur recrutement et de leur formation.
A la crèche, elle et son équipe leur apportent un soutien : réunions hebdomadaires avec la psychologue sur des problèmes de comportement des enfants, rappel des règles de secours d’urgence avec la pédiatre.
Pendant ce temps-là, les enfants participent à des ateliers de psychomotricité.
En France, il y a 1103 crèches familiales, quatre fois moins que les crèches collectives.
Première diffusion : 26/09/2002
Un reportage de J Chaleil