Podcast

Visionnaire pour certains, concentrateur d’influence pour d’autres, Arnaud de Puyfontaine ne laisse personne indifférent. Président de Vivendi, il orchestre depuis plus d’une décennie un empire médiatique tentaculaire, mêlant presse, télévision, streaming, et publicité.

Mais derrière ce stratège discret, se cache un homme confronté aux paradoxes du pouvoir, à la défiance croissante envers les médias, et aux mutations profondes du secteur.

Quelle est la vraie place de l’indépendance dans un groupe médiatique de cette envergure ? Comment naviguer entre soft power européen et les géants mondiaux du streaming ? Quel avenir pour le journalisme face à l’IA, les réseaux sociaux et les fake news ?