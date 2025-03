Documentaire

En France, ils ne sont que quelques centaines à exercer le métier de sosie. Concerts, campagnes de pub, films, galas divers et variés.. Dans l’ombre de leur modèle eux aussi mènent une vie d’artiste, eux aussi ont leurs fans et signent des autographes. Sosie de star c’est devenu un business avec ses gagnants et ses perdants. Pas facie de vivre dans la peau d’un autre surtout quand on a pas son talent. Des sosies qui ne vivent leur rêve de gloire que par procuration et ça ne va pas sans poser de problème. Comment et pourquoi devient on sosie ? Quels sont ceux les mieux côtés ?

Un documentaire Nicolas Winckler