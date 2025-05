Documentaire

En 2020, plus de 500.000 contrats d’apprentissage ont été signés en France. Cela représente plus de 36.000 apprentis dans notre région. Un record historique, malgré la crise sanitaire, grâce aux primes à l’embauche. Mais cette année particulière a marqué les esprits des jeunes : beaucoup se retrouvent en chômage partiel et s’inquiètent pour leur diplôme et leur avenir. L’apprentissage en temps de Covid, entre espoir et incertitudes… Un documentaire de Mariella Coste, Sylvie Garat, Frédéric Buy, Philippe Hervé.