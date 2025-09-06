Documentaire

4 heures du matin à la maternité de l’hôpital Necker. Un petit cri. Audrey, la sage-femme, installe le bébé dans les bras de sa mère. Avec un petit mot chuchoté à l’oreille.

Audrey a toujours rêver de travailler à Necker pour suivre des grossesses pathologiques et travailler dans la réanimation des bébés. L’adrénaline qu’imposent les accouchements difficiles la motive. Parallèlement, elle aime aussi accompagner les mères pour donner naissance le plus naturellement possible.

Portrait sd’une jeune femme passionnée et des équipes qui l’entourent, tous attentifs aux désirs des parents.

Documentaire : Les héros de l’Hôpital Necker, ils se battent pour sauver des enfants

Réalisation : Juliette Desbois

