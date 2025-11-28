Comment Adriana Karembeu, Eva Herzigova et Inès Sastre, 3 incontournables mannequins qui appartiennent au cercle très restreint des top models, envisagent-elles leur avenir? Comment prennent elles les devants et organisent elles leur reconversion?
Travail, sens, accomplissement, reconversion, quête intérieure, justice sociale, égalité des chances, introspection, engagement, altruisme, intelligence artificielle, transformation professionnelle… Que...
Ce documentaire sur les auxiliaires de puériculture se déroule à Paris, à la Crèche Saint-Fargeau et à la crèche...
Du 6 au 8 novembre 2010, 49 pays ont participé au championnat du monde de la coiffure. Un événement...
Ce sont sans doute les objets les moins originaux de nos cuisines. Pourtant, suivre la vie d’une casserole ou...
Née d’un simple presse-purée inventé par Jean Mantelet, l’entreprise va bouleverser les usages domestiques et le quotidien des femmes,...
Cette fois, « Hondelatte part en live » s’invite dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, le fameux...
Dans un cirque, il n’y a pas de repos pour les guerriers
Benjamin Castaldi part en immersion chez les pompiers du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux. Ce sont eux qui entrent...
Nonce Paolini fut l’un des hommes les plus puissants de France. L’un des plus craints aussi. Or chacun sait...
Avec l’arrivée de l’été, Marseille se transforme : les touristes affluent, les plages sont prises d’assaut. Chaleur et sécheresse...
Ils veillent sur nous 24 heures sur 24. Toujours en alerte. Médecins, volontaires, ils ont choisi de travailler dans...
Avec 1500 vols quotidiens, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est le deuxième aéroport d’Europe continentale. 150 000 passagers se croisent...
C’est chez lui, au Lazaret d’Ajaccio, que François Ollandini nous reçoit. Ce Lazaret qu’il s’apprête à léguer à la...
Durant les trente dernières années, l´industrie textile française a délocalisé la quasi- totalité de sa production. Des milliers d´emplois...
Médecin légiste, une profession hors du commun, médiatisée à l’extrême à travers les séries télévisées. Ils sont ICI https://bit.ly/2RDK6wZ...
Quel est l’état de la presse en Côte d’Ivoire deux ans et demi après l’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir?...
Tout commence par un bagage oublié…
Chaque été dans les Alpes, de nombreux accidents ont lieu à cause de… la neige. Les imprudences des touristes...
C’est le jour-J pour cette mère de famille. Après un mois de formation et d’expérience, elle peut enfin commencer...
En France, c’est en 2010 que le phénomène commence à exploser. Depuis mai 2016, un nouveau mot est même...
