Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Devenir auxiliaire en puériculture – Quelles études, comment y arriver ? Ce documentaire sur les auxiliaires de puériculture se déroule à Paris, à la Crèche Saint-Fargeau et à la crèche...

Documentaire Coiffure : ils rêvent de devenir champions du monde ! Du 6 au 8 novembre 2010, 49 pays ont participé au championnat du monde de la coiffure. Un événement...

Article En suivant une casserole ou une poêle, on redécouvre la France industrielle Ce sont sans doute les objets les moins originaux de nos cuisines. Pourtant, suivre la vie d’une casserole ou...

Documentaire Moulinex : enquête sur un robot qui a révolutionné la cuisine en France Née d’un simple presse-purée inventé par Jean Mantelet, l’entreprise va bouleverser les usages domestiques et le quotidien des femmes,...

Documentaire Immersion avec les secours en montagne Cette fois, « Hondelatte part en live » s’invite dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, le fameux...

Documentaire Le spectacle caché du cirque Arlette Gruss Dans un cirque, il n’y a pas de repos pour les guerriers

Documentaire Immersion musclée avec les pompiers de l’extrême Benjamin Castaldi part en immersion chez les pompiers du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux. Ce sont eux qui entrent...

Documentaire Avec ou sans filtre – Nonce Paolini Nonce Paolini fut l’un des hommes les plus puissants de France. L’un des plus craints aussi. Or chacun sait...

Documentaire Un été à Marseille avec les marins pompiers Avec l’arrivée de l’été, Marseille se transforme : les touristes affluent, les plages sont prises d’assaut. Chaleur et sécheresse...

Documentaire Anges gardiens – pompiers de Paris Ils veillent sur nous 24 heures sur 24. Toujours en alerte. Médecins, volontaires, ils ont choisi de travailler dans...

Documentaire Roissy, les coulisses d’un aéroport Avec 1500 vols quotidiens, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est le deuxième aéroport d’Europe continentale. 150 000 passagers se croisent...

Documentaire Avec ou sans filtre – François Ollandini C’est chez lui, au Lazaret d’Ajaccio, que François Ollandini nous reçoit. Ce Lazaret qu’il s’apprête à léguer à la...

Documentaire Tissu local Durant les trente dernières années, l´industrie textile française a délocalisé la quasi- totalité de sa production. Des milliers d´emplois...

Documentaire Les médecins légistes mènent l’enquête Médecin légiste, une profession hors du commun, médiatisée à l’extrême à travers les séries télévisées. Ils sont ICI https://bit.ly/2RDK6wZ...

Documentaire Côte d’Ivoire, la presse à l’épreuve de la liberté Quel est l’état de la presse en Côte d’Ivoire deux ans et demi après l’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir?...

Documentaire Les sauveteurs de l’extrême Chaque été dans les Alpes, de nombreux accidents ont lieu à cause de… la neige. Les imprudences des touristes...

Documentaire Nouvelle vie : elle plaque tout pour vivre sur les routes C’est le jour-J pour cette mère de famille. Après un mois de formation et d’expérience, elle peut enfin commencer...