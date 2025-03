Documentaire

Être ouvert 7 jours sur 7, 24h/24, un pari que plusieurs établissement se sont lancés récemment. Fleuriste, boulanger, restaurateur, on trouve même des crêches et des salons de coiffures ouverts jour et nuit. Leur but, séduire les salariés qui travaillent en horaires décalés, les étudiants et autres couches tard. Alors comment s’organisent ces établissement pour rester ouverts 24h/24 ? Et surtout, ce genre de service est-il un bon plan pour les clients ? Un documentaire de Flore Perrin