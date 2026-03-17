Pendant des années, ils ont été célèbres. Stars de la télé. Regardés par des millions de téléspectateurs. Puis tout s’est arrêté. Du jour au lendemain, Jean-Claude Bourret, Eric Galliano Pascal Brunner et Marc Toesca ont disparu des écrans. Débarqué après avoir connu la célébrité, la gloire et l’argent facile ils ont du s’habituer à une nouvelle vie, celle de monsieur tout le monde. Pour tous, il a fallu rebondir. Et se lancer dans une nouvelle carrière : vendeur de chaussures, Producteur de musique, gendarme ou spécialiste des extra-terrestres : des reconversions souvent étonnantes. Plus de 10 ans après leur dernier passage à l’écran, comment ces anciennes stars de la télé vivent-elles leur nouvelle vie loin des caméras ?
Un documentaire de Elisabeth Bouteiller Virginie Ledoux