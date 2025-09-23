Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Décathlon, la machine à innover L’enseigne Décathlon, étiqueté en 1976 « supermarché pour sportifs du dimanche » s’est imposée au fil des années comme...

Documentaire Belfort – 2019 : chronique d’un combat pour l’industrie française Retour sur un bras de fer industriel qui a marqué les années 2010. Quand Belfort s’est battue pour sauver...

Conférence Quelles sont les nouvelles responsabilités environnementales et sociétales des entreprises Cette conférence est organisée par SOCOMORE et l’IREA (Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations) à l’Université...

Article Guide pour réussir vos événements d’entreprise Organiser un événement d’entreprise est bien plus qu’une simple formalité : c’est une opportunité stratégique pour renforcer la culture...

Conférence Et si on recrutait autrement ? L’objectif est de répondre aux difficultés de recrutement en apportant des solutions adaptées et innovantes aux entreprises du bassin...

Article Scripte, un métier méconnu mais essentiel Dans l’univers du cinéma et de l’audiovisuel, certains métiers captent toute la lumière, tandis que d’autres travaillent discrètement en...

Conférence Les écoles d’ingénieurs ; pourquoi pas moi ? Les écoles d’ingénieurs occupent une place stratégique dans le paysage de l’enseignement supérieur en France, incarnant l’excellence académique et...

Conférence Handicap : révélons les potentiels de performance Dans une société encore trop souvent marquée par les stéréotypes, le handicap est fréquemment perçu comme une limite, un...

Documentaire Quand les patrons mettent la pression A l’heure où les RPS et la QVT (lire Risques Psycho Sociaux et Qualité de Vie au Travail) sont...

Documentaire L’olympiade des métiers : les artisans enfin récompensés Avec leurs coaches, ils s’entrainent comme des athlètes de haut niveau, et pourtant, ce ne sont pas des sportifs,...

Conférence Flambée des coûts de l’industrie agroalimentaire : analyse & perspectives L’industrie agroalimentaire traverse une période de turbulences sans précédent, marquée par une flambée des coûts qui impacte toute la...

Documentaire Et si on travaillait 4 jours par semaine ? Avec la pénurie d’employés, de plus en plus d’entreprises suisses cherchent à séduire en proposant de ne travailler que...

Documentaire Avion contre oiseau, attention danger ! Direction l’aéroport de Genève-Cointrin, que chaque Romand connaît bien. Vous allez découvrir une drôle d’unité. Leur mission : empêcher...

Documentaire Plombière chauffagiste : un métier très diversifié « Nous sommes là pour conseiller, rassurer et donner confiance ! » Mona, plombière chauffagiste, nous présente son métier....

Documentaire L’école des mousses à Brest lIs ont 16 ou 17 ans et pilotent de petits bateaux dans le port militaire de Brest, en rêvant...

Documentaire Mon adresse est un handicap Notre adresse peut être un handicap. Pour l’accès à l’emploi et même l’accès aux services publics, l’adresse peut être...

Documentaire L’épidémie invisible – La face cachée du travail Tiraillés entre travail et santé, des femmes et des hommes prennent la parole pour dénoncer cet arbitrage insoluble. Chaque...

Documentaire Entre terre et mer – La pêche aux thons (1/2) Découverte de la pêche aux thons en Haute-Mer et du métier dangereux et incertain de pêcheur.

Documentaire Pêche en haute mer Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...