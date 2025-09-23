Pour cette 4ème édition, la Week’UP rassemble sur le Campus de la Manufacture des Tabacs les 800 étudiants de première année de Master de Lyon et Bourg-en-Bresse, qu’ils soient en formation initiale ou en alternance. Cette semaine d’intégration de l’iaelyon est basée sur la cohésion et la transversalité, tant par le programme proposé que par son format inter-filières. Un programme riche autour des grands défis sociaux et écologiques.