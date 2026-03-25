Le temps est souvent considéré comme la ressource la plus précieuse, la gestion efficace de celui-ci est essentielle pour...
Reportage consacré au fonctionnement de Pôle Emploi, l’administration créée en 2008 et issue de la fusion de l’ANPE et...
En France, deux chauffeurs sillonnent les routes de montagne ; leurs chargements particuliers, comme du lait frais ou des...
Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...
Les podologues sont plus de 14 000 en France. Ces professionnels de santé abordent les problématiques relatives aux affections...
Le métier de promoteur immobilier est à la croisée de plusieurs compétences : gestion de projet, finance, connaissance du...
Aujourd’hui, direction l’hôpital, et plus précisément la salle d’opération pour suivre une infirmière de bloc opératoire, aussi appelée IBODE....
S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant avec des concessionnaires, c’est ceci : votre prochaine vente...
Les métiers de la petite enfance sont très nombreux, mais chacun d’entre eux n’est ouvert qu’aux titulaires de certains...
Vous envisagez de faire carrière dans le service médical alors que c’est non seulement très dur, mais aussi très...
Vendeurs de rue de mère en fille
Elodie Vally est maître-verrier. Il y a trois ans, elle a repris les rênes des ateliers Lorin. Fondé il...
On connaît habituellement le métier de banquier et de conseiller clientèle, mais il y en existe d’autres qui sont...
Pendant plusieurs semaines, la compagnie des appuis spécialisés de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris a accueilli une équipe...
Le montage vidéo est une compétence essentielle dans de nombreux domaines aujourd’hui, que ce soit pour des projets personnels,...
La plomberie, un domaine de reconversion idéal
En Camargue, cette famille d’ostréiculteurs cultive la mer de génération en génération, dans le respect de la nature.
Il a grandi au beau milieu des vaches, des chevaux et des clôtures en poteaux en gaïac. Sebastien est...
Suivez l’engagement sans faille des hommes du très prestigieux PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix,...
La transformation des métiers de la santé est un phénomène indéniable dans notre société contemporaine, en grande partie accéléré...
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