Passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur est bien plus qu’un changement de titre sur un profil LinkedIn...
Les entreprises du monde entier connaissent actuellement une profonde mutation dans leur approche de la responsabilité environnementale. Les gouvernements...
Chaque année, 150 personnes meurent noyées à quelques mètres de la plage et les nageurs sauveteurs interviennent à plus...
Vincent Cespédès, philosophe et essayiste, intervient à Grenoble Ecole Management pour nous livrer les secrets et vertus du management...
Les armées comptent 11 formations musicales avec des professionnels issus des plus prestigieux conservatoires. Des talents sélectionnés avec exigence...
Et si une idée simple pouvait changer le monde ? D’une galère de transport, Frédéric Mazzella nous a prouvé...
Alors que le CDI est de moins en moins la norme dans le monde du travail, de plus en...
Après des conditions de travail extrêmes, ce collectif se bat pour les droits des stagiaires.
Faut-il friser la démence pour diriger une entreprise à l’ère du néolibéralisme mondialisé ? Enquête sur la psychologie d’un...
Infarctus, accidents de la route ou domestiques, abus d’alcool, bagarres, transports d’organes, les médecins et les infirmiers urgentistes du...
A coup de barbes à papa, churros, cortèges, déguisements et autres manèges à sensation, les forains nous font vivre...
La légalisation du cannabis au Canada, en vigueur depuis octobre dernier, a ouvert la porte au développement d’une industrie...
Il resterait désormais moins de 1500 vidéoclubs en France. Quelques irréductibles tentent de faire vivre leur commerce comme Jean-Luc....
Aujourd’hui, Gérard Mortier prend la direction artistique du Festival de Salzbourg, succédant à Herbert Von Karajan. Ce film veut...
L’ostéopathie constitue une médecine manuelle qui permet de traiter des douleurs et d’éventuels dysfonctionnements du corps. Mais elle repose...
Cette série documentaire filme le quotidien des marins-pompiers de Marseille, au cours de leurs interventions souvent périlleuses.
Adoubé comme « le meilleur de sa génération » par Gad Elmaleh, il joue déjà les premiers rôles au...
Qu’ils soient thaïs, classiques, aux pierres chaudes ou lomi-lomi, les massages sont aujourd’hui toujours plus prisés. En Suisse, la...
Le concours d’entrée pour les PGHM de France n’est pas une mince affaire. C’est l’épreuve des géants pour les...
La surveillance des pécheurs voyous… Un documentaire de Jean-Paul GURLIAT
