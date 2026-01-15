Une reconversion pour une passion : le pain ! Voilà l’histoire que Charlotte Dekoker va vous raconter avec David...
Passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur est bien plus qu’un changement de titre sur un profil LinkedIn...
Les entreprises du monde entier connaissent actuellement une profonde mutation dans leur approche de la responsabilité environnementale. Les gouvernements...
Chaque année, 150 personnes meurent noyées à quelques mètres de la plage et les nageurs sauveteurs interviennent à plus...
Vincent Cespédès, philosophe et essayiste, intervient à Grenoble Ecole Management pour nous livrer les secrets et vertus du management...
Les armées comptent 11 formations musicales avec des professionnels issus des plus prestigieux conservatoires. Des talents sélectionnés avec exigence...
Dire que les Français ne travailleraient pas assez n’a guère de sens. Le véritable enjeu réside dans une réalité...
Et si une idée simple pouvait changer le monde ? D’une galère de transport, Frédéric Mazzella nous a prouvé...
Décrocher un entretien est une victoire en soi, mais le transformer en offre d’emploi ferme demande une maîtrise subtile...
Céline, de Saint-Omer, Alexandra, de Bastia, Marie, de Bordeaux, Martine, de Haïti, Alissa, de Kansas City ont toutes fait...
Olivier Delacroix est allé à la rencontre de femmes, membres de la Brigade des mineurs et de la PJJ....
Pour la première fois dans l’histoire des tops models, une Chinoise est en passe de devenir une star internationale....
Dans le petit village d’Aubusson en plein cœur de la Creuse, on perpétue un savoir-faire depuis des générations :...
En France, on compte plus de 300 chapiteaux itinérants les différentes villes du pays. Notre équipe vous emmène au...
Immersion avec les pompiers et le SAMU dans leurs sorties quotidiennes. Chaque jour, ils sauvent des centaines de vies...
Le métier d’infirmier(e) est souvent vécu comme une vocation. Il demande une grande implication émotionnelle, une capacité d’adaptation permanente...
Ses forains sont inquiets quant au sort de leur stand l’année suivante.
Adressée aux passionnés de littérature, la licence de Lettres compte bon nombre d’étudiants à chaque rentrée universitaire. S’il est...
Majordome à l’ancienne mais aussi pilote de jet, infirmière privée ou encore nurse pour les enfants… Ils font partie...
La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail....
