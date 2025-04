Conférence

Le statut et l’importance accordés au travail humain depuis le XVIIIe siècle ont été la préoccupation de Max Scheler tout au long de sa vie. Les doctrines aussi bien libérales que socialistes méconnaissent la signification véritable du travail et lui attribuent à tort une valeur morale intrinsèque. L’origine de cette erreur est à chercher dans ce que Max Weber appelait « l’esprit du capitalisme » promu par l’éthique protestante. Elle se répercute jusque dans des slogans électoraux de notre époque (« travailler plus pour gagner plus »). Il importe, au contraire, de retrouver les sources du sens et de la valeur du travail, qui sont autres que sa capacité à satisfaire les intérêts matériels du travailleur.