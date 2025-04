Documentaire

La police vit des heures sombres depuis quelques années…bien que leur vocation soit d’assurer la sécurité des biens et des personnes, jour et nuit, sur l’ensemble du territoire, les policiers sont souvent décriés et mal considérés par la population. Faute d’effectifs et de moyens suffisants, ces milliers d’hommes et de femmes peinent parfois à assurer leur mission de service public, alors que la plupart d’entre eux ont choisi ce métier par choix et idéal. Au moment des attentats de 2015, ils sont de véritables héros que la population n’hésite pas à prendre dans ses bras…avant de redevenir des cibles. Le malaise se traduit aussi par un taux de suicide dans la profession bien supérieur à celui de la population civile. L’émission « Enquêtes de région » s’est intéressée à la Police en Normandie, en suivant le quotidien difficile de la Police Nationale d’Alençon. Nous sommes aussi allés à l’ENP (Ecole Nationale de Police) de Oissel, l’une des plus grandes écoles françaises de formation aux métiers des forces de l’ordre, rencontrer des jeunes gens investis dans leur choix de vie. Enfin nous nous sommes rendus à Val-de-Reuil où la Police municipale a établi un rapport cordial avec les habitants, et avons suivi des gendarmes de Vire dans leur rôle de prévention auprès des collégiens.