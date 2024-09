Documentaire



À Branféré, François, soigneur passionné, s’occupe de 1500 animaux dès l’aube, employant des méthodes uniques pour nourrir et surveiller leur santé, allant des maras argentins aux pélicans. Il gère également l’accueil des visiteurs et les transferts d’animaux, comme les wallabies et les manchots, assurant des journées remplies de défis et de moments émouvants.