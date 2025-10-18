Laetitia s’est fait surexploiter par une famille crapuleuse
La discrimination en entreprise, qu’elle soit fondée sur l’origine, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre...
Premier levé, dernier couché, rarement remercié : un bon régisseur doit gérer n’importe quel problème à n’importe quel instant....
Vider ses poches, l’astuce pour vivre ses meilleures années
« Ta différence, loin de me léser, m’enrichit. » Cette citation donne le la au discours de Christian Charlier,...
C’est la fin du service, l’heure de faire le bilan. Sur un écran, Carlos et son adjointe scrutent à...
Le monde du travail n’a jamais connu une transformation aussi rapide. Entre l’essor du télétravail, la digitalisation des métiers...
Nous avons eu la chance d’accueillir trois invités prestigieux : Dominique Busso, CEO de Forbes France et Oniriq, Bérénice...
Quand on subit l’administration…
4000, c´est le nombre d´interventions des équipes d´urgences du SAMU en France chaque année. 24h/24h, de jour comme de...
Depuis plus d’un mois, Hervé se prépare pour son spectacle de feux d’artifice. Il veut que tout soit parfait,...
Aujourd’hui, Michel Pimbe vous propose d’aller à la rencontre de supers citoyens, les sapeurs pompiers volontaires ! Ils ont une...
Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...
Un bon logiciel de gestion de chantier est essentiel pour assurer la productivité et la réussite des projets de...
En plein cœur de Marseille, c’est le plus grand centre hospitalier de la région. 5 000 personnes dont 900...
On les appelles les « Mum Boss » ou « Mom-preneurs ». Qui sont-elles ? Partons à la rencontre de ces femmes qui...
Piège à souris, Airbus, maison avec jardin, blouson en agneau, voiture familiale ou cabriolet, isolation thermique….. Tout se vend,...
De l’épicéa qui s’est épanoui dans les montagnes du Jura ou des Dolomites pour le corps de l’instrument… Du...
L’assistante administrative est une figure centrale dans le fonctionnement quotidien d’une entreprise. Son rôle est crucial pour assurer la...
Nous sommes à Lyon au centre de traitement des pompiers. Pendant plusieurs semaines, les équipes du documentaire ont filmé...
