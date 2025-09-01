Yannick Servant présente cette initiative inédite de mobilisation et d’accompagnement de 150 entreprises engagées pour s’aligner sur l’Accord de...
Dans cet épisode, découvrez comment La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises, co-construit l’industrie de demain. Bertrand Félix, l’un de...
Il est difficile de savoir combien de Français sont chaque jour victimes de discrimination au travail ? En raison...
Comment font les brocanteurs pour gérer leur stock ?
Cirque, gymnastique, sport, pédagogie… la voltige équestre permet d’explorer son équilibre et son sens du rythme dans différents domaines....
Avec leurs mains, ils transforment la matière brute en chef d’oeuvre. Pendant six mois, nous avons suivi quatre virtuoses...
Dans un contexte où la relation client devient un levier de différenciation majeur, les entreprises ne peuvent plus se...
L’industrie du futur implique des mutations technologiques et numériques d’importance. Les nouveaux modes de production vont sensiblement modifier l’organisation...
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...
Quand on parle de métiers d’avenir, on pense rarement à l’artisanat, mais plutôt à des métiers appartenant au monde...
Devenir assistante maternelle est un choix de carrière motivé par bien plus que des considérations financières. C’est un métier...
Krisis, en grec, signifie « décider dans l’incertitude… » Tout est dit ou presque ! Du point de vue...
Siham, Moustapha, Kahouter, Karim, Sidi-Jaffar, la vingtaine, sont gardiens de la paix dans un quartier chaud parisien. Musulmans pratiquants...
Perdre son emploi est une épreuve difficile. Cela peut être déstabilisant et angoissant. Fort heureusement, il est possible de...
Dans l’univers équestre, nombreux sont les métiers qui gravitent autour du bien-être et de la performance des chevaux. Parmi...
C’est un métier reconnu de plus en plus difficile, la colère monte chez les sapeurs pompiers. Un documentaire de...
De l’épicéa qui s’est épanoui dans les montagnes du Jura ou des Dolomites pour le corps de l’instrument… Du...
Pour célébrer le 40e anniversaire du fameux parc vendéen, David Ginola, Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, Julia Vignali et Jérôme...
Plonger dans le monde de la négociation pour compte propre peut être à la fois passionnant et intimidant. Connu...
Sans commentaires, de manière sobre et précise, François Chilowicz filme le quotidien de trois femmes qui exercent, en Moselle, le...
