Conférence Changer l’entreprise pour changer le monde Yannick Servant présente cette initiative inédite de mobilisation et d’accompagnement de 150 entreprises engagées pour s’aligner sur l’Accord de...

Podcast La Ruche Industrielle : construire l’industrie du futur Dans cet épisode, découvrez comment La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises, co-construit l’industrie de demain. Bertrand Félix, l’un de...

Documentaire Discrimination au travail, le grand tabou Il est difficile de savoir combien de Français sont chaque jour victimes de discrimination au travail ? En raison...

Documentaire Vis ma vie de brocanteur Comment font les brocanteurs pour gérer leur stock ?

Documentaire Voltige équestre : ne faire qu’un avec le cheval Cirque, gymnastique, sport, pédagogie… la voltige équestre permet d’explorer son équilibre et son sens du rythme dans différents domaines....

Conférence Service client : les nouveaux canaux pour booster l’engagement client et collaborateur Dans un contexte où la relation client devient un levier de différenciation majeur, les entreprises ne peuvent plus se...

Conférence Quels métiers pour quels défis ? L’industrie du futur implique des mutations technologiques et numériques d’importance. Les nouveaux modes de production vont sensiblement modifier l’organisation...

Documentaire Ouvert le dimanche, la bonne affaire ? Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...

Documentaire L’artisanat d’art a de l’avenir Quand on parle de métiers d’avenir, on pense rarement à l’artisanat, mais plutôt à des métiers appartenant au monde...

Article Pourquoi devenir assistante maternelle ? Devenir assistante maternelle est un choix de carrière motivé par bien plus que des considérations financières. C’est un métier...

Article La communication de crise Krisis, en grec, signifie « décider dans l’incertitude… » Tout est dit ou presque ! Du point de vue...

Documentaire Etre musulman et flic de France Siham, Moustapha, Kahouter, Karim, Sidi-Jaffar, la vingtaine, sont gardiens de la paix dans un quartier chaud parisien. Musulmans pratiquants...

Article Comment se relancer après avoir perdu un emploi ? Perdre son emploi est une épreuve difficile. Cela peut être déstabilisant et angoissant. Fort heureusement, il est possible de...

Article Maréchal-ferrant : un acteur essentiel dans l’univers des chevaux Dans l’univers équestre, nombreux sont les métiers qui gravitent autour du bien-être et de la performance des chevaux. Parmi...

Documentaire Les pompiers sont-ils à bout ? C’est un métier reconnu de plus en plus difficile, la colère monte chez les sapeurs pompiers. Un documentaire de...

Documentaire C’est pas sorcier – Luthiers : de l’arbre au violon De l’épicéa qui s’est épanoui dans les montagnes du Jura ou des Dolomites pour le corps de l’instrument… Du...

Article Comment démarrer votre propre carrière de trader: un plan pour réussir Plonger dans le monde de la négociation pour compte propre peut être à la fois passionnant et intimidant. Connu...