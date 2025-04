Documentaire

Avec 622 000 entreprises créées en 2010,la France a atteint un record. Une vitalité étonnante en pleine crise économique. Face à la menace du chômage, de plus en plus d’hommes et de femmes décident de changer de vie pour lancer leur propre activité. Pendant un an, nous avons suivi 4 jeunes créateurs d’entreprise, prêts à prendre tous les risques pour aller au bout de leur rêve. Lucette, 32 ans, ancienne caissière de supermarché, a une passion secrète : le bricolage. Elle veut créer avec sa meilleure amie une petite entreprise de rénovation d’appartement. Mais elles n’ont ni outils ni camionnette pour aller sur les chantiers. Devant les clients, c’est le système D, au risque de passer pour des amateurs. Réussira-t-elle à en vivre, alors qu’elle a 2 enfants à élever et seulement 650 euros par mois d’allocation chômage ? Frédéric, 32 ans, ancien champion de cyclisme, rêve depuis toujours d’ouvrir un magasin de vélos pour vivre de sa passion. Un licenciement économique le pousse à tenter l’aventure. Recherche des financements, ouverture à la clientèle, débuts d’activité, il a tout assumé. Un an après, il reconnaît que créer sa boîte, c’est beaucoup plus dur qu’une étape de montagne ! Cécile, 28 ans, a plaqué son poste de fonctionnaire à l’Éducation Nationale pour monter un salon de beauté, alors qu’elle élève seule sa fille de 3 ans. Sans apport personnel et sans connaissance spécifique, elle s’est inscrite à un concours organisé pour aider 100 femmes à ouvrir leur centre esthétique. Face à des concurrentes très aguerries, arrivera-t-elle à se faire une place ? Hakim, 26 ans, est entrepreneur dans l’âme. Ado, il ne lisait que des biographies de grands patrons. 10 ans plus tard, il est patron d’une chaîne de fastfood qui compte 18 restaurants de kebab à travers la France. Son nouveau défi : partir à la conquête du continent américain. Comment va-t-il se comporter en territoire inconnu, lui à qui rien n’a jamais résisté ? Un documentaire d’Elise Richard, François-Xavier Dupouy.