Conférence Qu’est-ce qu’on fait après l’ISA ? Agriculture, agroalimentaire, environnement, paysage, finance & marketing, de nombreuses possibilités de projets professionnels s’offrent aux étudiants de l’ISA Lille.

Documentaire Convoi exceptionnel : des manœuvres hors normes ! Johann doit transporter une machine de 50 tonnes sur 250 km jusqu’au sommet d’une carrière. Mais entre orage, ponts...

Documentaire La plume vous donne des ailes Les plumes sont devenues une tendance de mode populaire, passant des cabarets parisiens aux accessoires de tous les jours....

Documentaire Travailler « au black » en France Le travail au noir en France est un grave problème, coûtant plus de 50 milliards d’euros à l’État. Nos...

Documentaire Business : un stage de formation pour devenir des cadres idéaux Trois jours pour apprendre à convaincre, se vendre, se dépasser. Dans une société où la réussite professionnelle passe souvent...

Documentaire Profession chasseur de dons Du matin au soir ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris, vous les avez sûrement...

Documentaire Paparazzi, à l’épreuve des objectifs ! Nous suivons les plus grands paparazzis dans leur travail, rythmé entre espionnage et culot, afin de capturer dans leur...

Documentaire Des salariés et patrons s’unissent pour sauver leur emploi Dans un contexte économique difficile, marqué par la faillite de 56 000 entreprises et la disparition de milliers d’emplois,...

Documentaire Repartir de zéro – Je retourne à l’école à 50 ans Changer de cap professionnel, repartir de zéro, changer de vie et de région… plus d’un Français sur trois se...

Documentaire L’Alsace du nord, une terre d’artisans Nature et artisanat, tradition et modernité, terroir et histoire, colombages et villages fleuris… Bienvenue en Alsace du Nord.Toujours en...

Documentaire Arnaques et abus : la face cachée des castings Mannequins, comédiens, chanteurs ou simples figurants, ils sont des milliers tous les jours, à rêver de décrocher le rôle...

Conférence Quels sont les nouveaux enjeux du dialogue social ? Le paysage socio-économique connaît de profondes mutations – digitalisation et internationalisation notamment – qui imposent aux entreprises de se...

Documentaire Reprendre ses études à 40 ans Reprendre ses études à l’âge de 40 ans est tout à fait possible et de plus en plus courant...

Conférence Assistants et assistantes cliniques, rôle et perspectives Le jeudi 2 février 2023, l’équipe du Service de chirurgie viscérale a organisé une conférence sur le métier des...

Documentaire L’incroyable vie des gens du cirque Ils installent leurs grands chapiteaux dans nos villes et font rêver nos enfants. A travers la vie de trois...

Article Les métiers de la 3D : un secteur en pleine expansion L’univers de la 3D connaît une évolution fulgurante, portée par des avancées technologiques qui bouleversent de nombreux secteurs. Du...

Documentaire La France qui réussit – La pêche en Bretagne A la découverte des entreprises performantes de France et des hommes et des femmes qui les animent.