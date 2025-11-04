Chauffeurs-livreur: Le jour où je déclare tout le monde, je ferme boutique !
En estive, des bergères soignent les brebis dans la vallée d’Aspe. Le métier de berger se féminise dans les...
Être croupier dans un casino demande plusieurs cartes dans ses manches
L’École Nationale de la Magistrature, une institution, une pépinière d’élite, mais aussi un monde méconnu du grand public. Chaque...
« Directrice de crêche » / Claudine Prado est directrice de la crèche familiale Beaugrenelle, à Paris, depuis plus de vingt...
Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...
Dans un monde du travail en constante mutation, où la pression des résultats et l’accélération numérique redéfinissent les repères...
Histoire de la féminisation du métier de la chirurgie à travers le quotidien difficile de trois jeunes femmes internes...
La Nouvelle-Calédonie a de nombreuses spécificités relatives à son histoire, son éloignement, sa population et à son statut au...
Démantèlement d’élevage clandestin et insalubre, opération en urgence, maltraitance : chaque année, les vétérinaires urgentistes réalisent près de 100...
La modernisation du métier de profs balayée par les syndicats
La profession de boucher représente 19000 entreprises et 70 000 emplois en France. Chaque année 4000 postes se libèrent....
Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde gratuitement ? Les années 1970 ont eu les routards,...
Avec cette enquête nous allons nous interroger sur le sort des femmes de ménages, ces petites mains qui ne...
Le 15 février 2013, Pauline, factrice intérimaire âgée de 21 ans, se donne la mort après une tournée difficile...
Fabrice Brault est détective privé, spécialisé dans la recherche de personne…
Organiser un séminaire d’entreprise à Paris peut être une tâche complexe, mais privatiser une péniche pourrait être la solution...
Le bilan de compétences en ligne est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses...
Silke Grabheer a à peine 40 ans, mais dirige la médecine légale pour toute la Romandie et le Tessin,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site