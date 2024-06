Documentaire

Malgré la chute du prix du lait et des céréales, dans les 200 lycées agricoles comme l’établissement du Subdray… pas de crise des vocations. Situé à 20 minutes de Bourges, ce lycée dernier cri accueille près de 700 élèves de 14 à 20 ans. Réveil aux aurores, soins des animaux, nettoyage des étables … Grâce à une vraie ferme et des champs de céréales à perte de vue, le lycée dispense une formation au plus proche des métiers d’éleveur et d’agriculteur. Constance, 19 ans, est en BTS agriculture. Pour elle, une agricultrice, c’est surtout une chef d’entreprise comme les autres. Erwan, lui, n’est pas issu du monde agricole. A 14 Ans, il vient juste d’intégrer le lycée en classe de seconde. L’agriculture, pour lui, c’est une passion depuis l’enfance. Mais il a encore beaucoup à apprendre ! A 19 ans, Benjamin fait partie de ces futurs éleveurs qui veulent changer les stéréotypes. Entre stress, fou-rires et émotion… Immersion dans les coulisses de ce lycée qui forme les agriculteurs de demain.