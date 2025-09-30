Une conférence qui a permis de mettre en exergue les enjeux et défis :
– Prime sur la centralité parisienne ? Ou développement sur la première et deuxième couronne ?
– Le retour en force de la Défense comme quartier attractif ? L’emménagement futur de Swiss Life France dans la tour Bellini comme exemple ?
– Avec un télétravail qui se stabilise à 2 voire 3 jours par semaine, quels espaces et aménagements pour les entreprises ?
– Des bureaux axés sur les besoins des utilisateurs avec une prime aux grands espaces ?
– Le développement des transports en Île-de-France, avec notamment la future ligne 15, favorisera-t-il l’implantation de nouveaux acteurs dans les prochaines années ?