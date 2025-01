Documentaire

Les aromaticiens, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans notre quotidien. Ces experts de la saveur et des arômes travaillent dans l’ombre pour concevoir des expériences sensorielles uniques. Leur mission est de créer des compositions olfactives et gustatives qui séduisent les consommateurs, tout en répondant aux exigences techniques et réglementaires. Ils combinent science, créativité et savoir-faire pour imaginer les saveurs qui enrichiront les produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques de demain.