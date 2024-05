Documentaire

On les appelle les « Vigili del fuoco « . Ils travaillent exclusivement sur des bateaux, leur caserne : un ancien palais du XIVe siècle. A Venise, ville entièrement construite sur une base de bois, toutes les maisons sont mitoyennes et le plus petit feu peut se transformer en un véritable désastre. En 1996 un incendie a entièrement détruit « La Fenice « , le mythique théâtre de Venise. Les vénitiens ont toujours eu la phobie du feu. Les pompiers de Venise sont en quelque sorte les anges gardiens de cette ville historique, où; les accès aux lieux des sinistres sont extrêmement difficiles. Ils doivent transporter tout leur matériel à la main, même les échelles. Les incidents se multiplient pendant le carnaval. Conscients de leur tâche, ils n’hésitent pas à répondre à la moindre alerte.