Documentaire

Benjamin Castaldi part en immersion chez les pompiers du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux.

Ce sont eux qui entrent en jeu là où les pompiers classiques sont mis en échec. A Paris, ils sont 18. Plus âgés et plus expérimentés que les 8500 sapeurs-pompiers de la capitale, ils sont là pour se frayer un chemin dans les lieux inaccessibles.

Benjamin Castaldi va passer quatre jours et quatre nuits avec eux et suivre leur quotidien. La brigade lui apprend les gestes qui sauvent et les réflexes qui permettent d’aller vite, dans les endroits les plus hostiles.

L’animateur apprend également à faire du rappel et à vaincre ses peurs pour monter au sommet d’une grue de 55 mètres ou encore plonger dans un puit de 36 mètres de profondeur.

Alors que les pompiers du GRIMP interviennent en moyenne tous les trois jours, ils doivent s’entraîner en permanence pour se tenir toujours prêts. Entre deux interventions, ils sont capables, dans la même journée, de gravir la Tour Montparnasse puis de descendre dans les catacombes. Bâtiments à peine sortis de terre, nouveaux ponts, nouvelles grues… Ils traquent sans répit les nouveaux points hauts qui apparaissent dans la capitale.

Ce documentaire alterne séquences d’action à couper le souffle et moments d’émotion. Avec la complicité de Benjamin Castaldi, ces pompiers de l’extrême trouvent les mots pour revenir sur leurs souvenirs les plus émouvants.

Leur parole est rare. Elle n’en a que plus de valeur.