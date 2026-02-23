« Même quand ça a l’air improbable, quand ça a l’air impossible, il faut le faire quand même, parce que de temps en temps, ça marche. »
L’aventure improbable de la création d’une production de saumon fumé et d’un studio d’enregistrement dans une ferme dans les alpages suisses. Peter G. Rebeiz a repris à 23 ans la direction de la société familiale, fondée en 1950 par son père, à l’époque reconnue comme l’importateur de caviar russe et iranien numéro un au niveau international. En 1992, il acquiert la Ferme Balik, productrice du saumon fumé considéré par les aficionados comme le meilleur au monde.