Documentaire ils ont réussi grâce à leur gueule Certains ont décidé de faire de leurs faiblesses une véritable force au point d’en devenir célèbre. Dans le cas...

Article Lettre de motivation pour infirmière : comment la rédiger ? Rédiger une lettre de motivation pour un poste d’infirmière est une étape cruciale dans le processus de candidature. C’est...

Article Transitions vie scolaire / vie professionnelle : accompagnement des adultes DYS La transition entre la vie scolaire et la vie professionnelle constitue une étape délicate pour beaucoup d’adultes, mais elle...

Documentaire Au cœur du lycée qui forme nos agriculteurs Une génération prête à reprendre le flambeau. Entre concours, animaux, internat et premières responsabilités, Constance, Benjamin et Eran découvrent...

Documentaire Employer des travailleurs handicapés : un business ? Tenue des horaires, productivité, ils sont dirigés et respectés comme doit l’être n’importe quel salarié et ont trouvé chez...

Article Comment devenir un coach parental ? Devenir un coach parental est une aspiration pour nombre d’entre vous, parents désireux de mieux guider vos enfants, professionnels...

Documentaire 24h avec un personnel shopper pour milliardaire Découvrez le monde des Personal Shoppers à Paris : un métier exigeant, avec des clients VIP et zéro marge...

Documentaire La relève Au cœur du département des Bouches-du-Rhône, ce documentaire inédit raconte comment une nouvelle génération d’agriculteurs, pleine d’espoir, réinvente la...

Article 10 éléments essentiels pour un plan de projet parfait Infographie offerte par Wrike – outils de collaboration en ligne

Conférence Le travail en mutation Le marché du travail évolue, notamment depuis la crise sanitaire, qui a engendré des phénomènes sans précédent, comme le...

Documentaire Dans les pas des femmes du Lido Il y a 15 ans, Kate, Stéphanie, Rebecca, Pierre et Jane, consacraient leur vie au Lido, un lieu mythique...

Podcast Poussée vers la sortie après 45 ans, comment rebondir Charlotte Montpezat a longtemps été une working girl, « perchée sur des talons de 12 ». Quand est arrivée...

Documentaire Les petites entreprises itinérantes Ils rendent service aux habitants des villages les plus reculés. Ce sont les commerces itinérants. Ils sont épiciers, coiffeurs...

Documentaire Blogueur voyage, les voyages offerts Un documentaire sur les blogueurs voyages (Adeline, Alex…) qui voyagent gratuitement, un bon plan conso. Mais aussi les touristes...

Conférence Comment ne pas devenir un ingénieur raté ? Parce qu’on peut être un élève sans histoire, avec de belles capacités dans les disciplines valorisées et une carrière...

Documentaire Les pires métiers du monde Partout dans le monde, nous avons rencontré ces hommes et ces femmes qui exercent les pires métiers du monde.

Documentaire Ma fille veut être top model ! Alexandra a été sélectionnée pour participer à un prestigieux concours de mannequin. Décidée à gagner, elle va devoir apprendre...