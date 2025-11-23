Pour un paysan, transmettre son exploitation agricole, c’est s’inscrire dans un héritage et des traditions. Mais que faire lorsque les enfants veulent se débarrasser des vaches laitières pour faire de la permaculture, ou pire, quand ce sont les jeunes venus de la ville qui reprennent le flambeau. Dans une agriculture qui se réinvente et face une nouvelle génération en quête de sens, comment opérer au mieux ce passage de témoin ? Faut pas croire s’est rendu sur deux domaines où la reprise se fait de manière innovante. Un reportage suivi d’une discussion avec Pierre-André Schütz, aumônier agricole du canton de Vaud et Jérémie Forney, ethnologue à l’UNINE, spécialiste du monde paysan.