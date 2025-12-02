Documentaire

Zina a quitté l’Algérie pour la France afin de réaliser son rêve : devenir routière. À ses côtés, Meryem-Bahia Arfaoui, lauréate de la première édition du concours « Et pourtant elles tournent », livre le portrait vibrant d’une femme libre.

Au propre comme au figuré, Zina trace sa route. Née et élevée en Algérie, la longiligne trentenaire a compris à l’adolescence qu’elle ne pourrait pas réaliser son rêve dans son pays : devenir routière. Au volant de poids lourds sous le statut précaire d’intérimaire, rare femme dans un monde masculin, elle livre des cargaisons de palettes dans toute la France et même au-delà. Les paysages qui défilent depuis sa cabine, les réveils entre chien et loup sur les aires d’autoroute et les rencontres qui animent ses voyages font pour elle tout le sel d’une existence sans amarres. Zina, pourtant, a ses points d’attache, comme cette ferme de la campagne iséroise, autogérée par un collectif de femmes. Engagées, elles l’ont aidée à son arrivée en 2016, quand elle était sans-papiers. Aujourd’hui, elle y anime en DJ bénévole les soirées. Et puis, bien sûr, il y a l’Algérie où elle s’échappe dès que possible pour retrouver l’affection des siens et surtout celle de sa mère, au centre de sa vie.

Précarité et fidélité

Casquette, jogging et lunettes de soleil, l’énergique Zina irradie le documentaire que lui consacre Meryem-Bahia Arfaoui. Grand prix, pour Les splendides, de la première édition d’ »Et pourtant elles tournent », le concours de courts métrages documentaires lancé en 2021 par ARTE, la Scam et le magazine Elle, la réalisatrice filme la « camionneuse » au look androgyne dans son intimité quotidienne : la cabine de son véhicule et les quais de déchargement, son HLM en périphérie de Lyon, son refuge de cœur en Isère et sa ville natale, en Algérie. Entre confiance et questionnements, précarité et fidélité, Zina résiste, serre les dents et n’hésite pas à lutter contre les stéréotypes sexistes quand il lui faut faire respecter sa voix et ses droits. Des deux côtés de la Méditerranée, le portrait vibrant d’une femme libre.

Camionneuse

Documentaire de Clélia Schaeffer et Meryem-Bahia Arfaoui (France, 2025, 57mn) disponible jusqu’au 07/07/2026