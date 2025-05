Article

WIIO, acronyme de Wireless Input Output, s’est imposé comme un acteur incontournable de la transformation numérique de la Supply Chain en France. Depuis sa création en 2011 par Fabien Dupuis, l’entreprise s’est métamorphosée d’un simple revendeur de matériel informatique en un intégrateur et éditeur de solutions logicielles et robotiques sur mesure, dédié aux secteurs industriels, logistiques, du transport et du retail.

Une offre technologique globale au service de la logistique

Ce qui distingue WIIO, c’est sa capacité à concevoir des solutions complètes et modulables, intégrant matériel, logiciel et services. Son approche repose sur une compréhension fine des enjeux opérationnels, ce qui permet de développer des réponses sur mesure pour chaque maillon de la Supply Chain.

Parmi ses solutions phares, on retrouve MAEVE, un système robotique de type « Goods to Person » qui automatise les entrepôts avec une efficacité redoutable. Vient ensuite ARIIUS, une plateforme RFID permettant une identification et une traçabilité en temps réel, essentielle dans les environnements à forte variabilité. WIIO propose également WIITRACK, un système IoT avancé de suivi des actifs mobiles, apportant une visibilité accrue sur les flux physiques.

Ces outils facilitent notamment la réduction des erreurs de picking, l’optimisation des tournées de livraison, et assurent une traçabilité sans faille à chaque étape du processus. Le scanner code barre reste également un pilier central dans les dispositifs de lecture automatique, garantissant une identification rapide et fiable.

Une intégration agile et interopérable

L’approche de WIIO repose sur une intégration technologique agile qui s’adapte aux contraintes de ses clients. Grâce à son pôle R&D, l’entreprise a développé des solutions interopérables capables de connecter les différents systèmes présents dans un entrepôt ou une chaîne de production.

Le moteur IRIIS incarne cette vision : il connecte les WMS, les robots, les capteurs ou encore les ERP pour offrir une vision unifiée et centralisée des opérations. Cette capacité à orchestrer des environnements technologiques hétérogènes permet aux entreprises de gagner en cohérence opérationnelle, en productivité et en résilience.

Des groupes de renom tels que Carrefour, Heineken, Saint-Gobain ou Auchan ont déjà fait confiance à WIIO pour sa capacité à innover tout en s’adaptant aux réalités du terrain. Tous saluent la réactivité des équipes et leur maîtrise technologique.

Une proximité terrain qui fait la différence

WIIO ne se limite pas à vendre des solutions : elle les met en œuvre et les accompagne sur le long terme. Présente à Paris, Nantes, Lyon et Aix-en-Provence, l’entreprise privilégie une relation de proximité, fondée sur l’écoute et le dialogue avec ses clients.

Chaque projet fait l’objet d’un suivi personnalisé, de la conception initiale à la formation des utilisateurs, en passant par l’installation, la maintenance préventive et le support technique. Cette approche globale garantit une adoption fluide des nouvelles technologies et une optimisation continue des performances logistiques.

Une Supply Chain réinventée

En alliant robotique, RFID, IoT, mobilité industrielle et intelligence logicielle, WIIO ne se contente pas d’intégrer des solutions existantes : elle réinvente la Supply Chain. Grâce à ses innovations, les chaînes logistiques deviennent plus intelligentes, connectées, agiles et résilientes, capables de répondre aux défis d’un monde en constante évolution.

L’avenir de la logistique s’écrit avec des acteurs capables d’innover, d’accompagner et de transformer : WIIO fait indéniablement partie de ces pionniers.