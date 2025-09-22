Documentaire

Retour sur un bras de fer industriel qui a marqué les années 2010. Quand Belfort s’est battue pour sauver son avenir. À la fin des années 2010, le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric met le feu aux poudres à Belfort. Haut lieu industriel français depuis plus d’un siècle, la ville voit fondre ses effectifs et redoute un avenir fait de friches et de chômage. C’est dans ce contexte que naît un mouvement social inédit, porté par des salariés, syndicalistes, ingénieurs et élus.

Ce documentaire raconte ce moment de bascule, entre 2014 et 2020, où tout semblait possible… ou perdu. Il revient sur une lutte emblématique, entre accords politiques, grèves locales et pressions internationales. Une histoire de fierté ouvrière, de souveraineté énergétique, et de ce qu’il en coûte de vouloir garder la main sur son destin industriel.