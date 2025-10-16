C’est la fin du service, l’heure de faire le bilan. Sur un écran, Carlos et son adjointe scrutent à la loupe les performances du jour de la vingtaine de salariés derrière les fourneaux. « Cela nous permet de mesurer l’efficacité des deux lignes de production, la vitesse où ils vont, ce qu’ils ont produit, le temps qu’ils ont mis pour le faire. On peut évaluer la performance de la cuisine pour comparer et savoir qui sont les éléments faibles et les éléments forts », explique le manager, qui travaille pour l’enseigne américaine depuis 24 ans. Car chez McDo, chaque seconde compte ou presque