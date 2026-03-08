La fête foraine demeure une attraction très prisée en France, constamment à la pointe avec des animations de plus en plus spectaculaires. Les nouvelles attractions, coûtant jusqu’à 500 000 euros, posent des défis financiers et toute panne peut devenir un problème majeur. Comment gèrent-ils au quotidien cette course à l’adrénaline ? Malgré leur popularité auprès du public, les forains ont parfois une relation tendue avec les autorités locales, critiqués pour leurs méthodes d’installation jugées agressives. Explorez l’univers trépidant de la vie des forains.