Métier dangereux nécessitant vigilance et endurance dans des environnement extrêmes.
Les visites chez le vétérinaire ne sont généralement pas de bons moments pour les propriétaires d’animaux. Heureusement, ces professionnels...
L’univers de l’écrit recèle des secrets que le grand public ne soupçonne que rarement, préférant l’illusion d’une plume solitaire...
À 52 ans, Bruno Hasson a bâti un empire depuis Jakarta. Fondateur de la marque Sophie Paris, il vend...
Le statut et l’importance accordés au travail humain depuis le XVIIIe siècle ont été la préoccupation de Max Scheler...
Majordome à l’ancienne mais aussi pilote de jet, infirmière privée ou encore nurse pour les enfants… Ils font partie...
Dans l’écosystème foisonnant du marketing digital, certains termes reviennent avec une insistance particulière, sans pour autant que leur essence...
En France comme Allemagne, des centaines de milliers de personnes sont pompiers volontaires. En cas d’urgence, ces bénévoles interviennent,...
Ils s’appellent Patrick, Laure, Cyril ou Magalie et ont tous été célèbres grâce à un seul rôle. Aujourd’hui ils...
L’assistante administrative est une figure centrale dans le fonctionnement quotidien d’une entreprise. Son rôle est crucial pour assurer la...
Venus d’horizons différents, Lucas, Agathe et Ousmane sont à une étape cruciale de leur vie. Ils ont fait le...
C’est un événement très attendu des étudiants en lycée agricole, le concours du salon de l’agriculture ! Qui décrochera...
Ils sont confrontés à des situations surprenantes et uniques. Les pompiers de Paris sont surentrainés et se tiennent prêts...
Il est urgent de faire appel à un artisan serrurier lorsque la porte est claquée. Quoiqu’il en soit, il...
Ils viennent de réussir le difficile concours d’entrée à l’École Nationale des Officiers Sapeurs-Pompiers et entament les premiers jours...
Le monde paysan traverse une période difficile, avec le sentiment d’être mal aimé à l’occasion de la dernière votation...
Si le dôme des Invalides rayonne autant, c’est grâce aux 550 000 feuilles d’or qui le recouvrent et aux...
À Branféré, François, soigneur passionné, s’occupe de 1500 animaux dès l’aube, employant des méthodes uniques pour nourrir et surveiller...
L’essence du leadership moderne ne se résume plus à l’exercice d’une autorité hiérarchique, mais s’ancre désormais dans une capacité...
En Mongolie, Joël Rauzy exerce le métier de musher, conducteur de chiens de traîneau. Régulièrement, il organise des expéditions...
