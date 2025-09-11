Pour les recruteurs, l’expérience est un critère incontournable. Mais comment faire lorsque l’on est un(e) jeune actif(ve) et que l’on manque d’expérience ? C’est à ce problème qu’est confrontée Ernestine, 27 ans. Depuis six mois, elle cherche un poste de chargée de communication digitale. Elle est dynamique, ouverte d’esprit, toujours là pour aider les autres. Mais le manque d’expérience lui est systématiquement reproché. Elle en souffre, au point d’avoir l’impression que toute sa carrière s’est jouée dès la fin de ses études, confie-t-elle.