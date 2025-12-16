Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Concierge des stars : les coulisses d’un palace à la française Dans le domaine des hôtels de grand luxe à Paris, le summum de l’opulence est atteint. La rivalité entre...

Conférence Les vétérinaires face à leurs questionnements éthiques Après sa longue carrière dans le milieu vétérinaire, Michel Baussier revient sur la gravité des enjeux du métier de...

Documentaire Massages : le business du bien-être Qu’ils soient thaïs, classiques, aux pierres chaudes ou lomi-lomi, les massages sont aujourd’hui toujours plus prisés. En Suisse, la...

Article L’intelligence émotionnelle au travail : pourquoi devient-elle essentielle ? Dans le monde en constante évolution du travail, une nouvelle compétence a commencé à émerger et à être appréciée...

Documentaire Jeunes profs au bord de la crise de nerf Pour tenter de tenir sa classe de 4ème dans un collège du Val de Marne, Mathilde une prof d’anglais...

Documentaire Délocalisations, licenciements : ces employés et patrons qui disent non Comme des milliers d’autres entreprises en France, cette usine alsacienne de chaussettes est victime de la concurrence asiatique. En...

Article Comment trouver un influenceur adapté à votre marque ? Le choix d’un influenceur adapté à votre marque représente un levier déterminant pour maximiser le retour sur investissement de...

Article Bilan de compétences en ligne : une opportunité pour sa carrière Le bilan de compétences en ligne est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses...

Documentaire Journalistes au combat Un documentaire sur les « journalistes au combat », qui ont couvert les nombreux conflits sur notre planète ces...

Documentaire D’élèves à profs : un an dans la vie d’apprenties éducatrices Dans une vie d’instit, il y a une année inoubliable, celle où ils et elles basculent du statut d’élève...

Article UX design vs UI design : quelles différences ? Lorsqu’on aborde la création de sites web et d’applications mobiles, les termes « UX Design » et « UI Design » sont fréquemment...

Podcast Le travail peut-il encore émanciper ? Aujourd’hui, les récentes mutations du monde du travail contraignent les organisations syndicales de salariés à repenser l’émancipation du travail....

Documentaire La beauté des métiers du bois Son travail du bois flirte avec la perfection

Documentaire Pionnière de la culture d’huitres en eau profonde Christine Follet exerce le métier d’ostréicultrice selon des méthodes peu communes : elles cultivent ses huitres à douze mètres...

Documentaire Ils se plient en quatre pour leurs patrons Approcher les stars, et plus encore : partager leur quotidien, les accompagner, satisfaire le moindre de leurs caprices, c’est...

Article Le cabinet de recrutement, une aide pour l’employeur Le recrutement est un processus crucial pour toute entreprise, et il peut être coûteux. Cependant, s’il est effectué correctement,...

Documentaire Pompiers, dans le feu de la désillusion Les agressions envers les pompiers connaissent une escalade inquiétante, avec une augmentation vertigineuse de 200% au cours de la...

Article 5 erreurs à éviter quand on lance son business en ligne Lancer un business en ligne fait rêver beaucoup d’entrepreneurs, qu’ils soient débutants ou déjà expérimentés dans le monde des...