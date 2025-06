Documentaire

Humoriste, acteur, réalisateur… A 34 ans, tout lui réussit. Après le succès en salle de son dernier film » Nous trois ou rien » (600 000 entrées), Kheiron, découvert dans la série « Bref », est aujourd’hui la star montante du cinéma français. Toutes les semaines, il reçoit des dizaines de scénarios. A chaque fois, il doit prendre d’importantes décisions pour sa carrière d’acteur. C’est auprès de son amie Leila Bekhti qu’il prend conseil. En attendant son prochain rôle pour le grand écran, Kheiron joue tous les jours au théâtre du République, à Paris. Et chaque semaine, des célébrités viennent le voir. Car aujourd’hui, il est incontournable. C’est d’ailleurs pour cette raison que les luxueuses marques Louboutin et Mont Blanc lui prêtent chaussures et montres à chaque apparition mondaine. Toute cette notoriété ne monte pas pour autant à la tête de Kheiron. Ancien éducateur spécialisé à Pierrefitte, il reste proche de ses racines. Il a embauché certains de ses jeunes pour qu’ils distribuent des flyers pour son spectacle et donne des conseils à ceux qui veulent faire de la comédie. Il reste d’autre part très complice avec ses parents qui vivent désormais dans un appartement qu’il leur a acheté à Saint-Ouen. Malgré son emploi du temps chargé, il tente de les voir toutes les semaines. Spectacle, événement people, soirée avec Leila Bekhti ou encore repas avec ses parents… Portrait de Kheiron, la star montant du cinéma français. Un documentaire de Gina Lunkiesa / Laura Adolphe.