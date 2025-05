Documentaire

En très peu de temps l’humoriste Jerr Allain a su se bâtir une notoriété et une réputation qui font de lui un des humoristes les plus apprécié du milieu. En 2019 j’ai eu l’occasion d’être témoin de son ascension et de le suivre à travers plusieurs étapes de ses projets les plus ambitieux: Celui de jouer sur les planches de l’iconique salle de spectacle Le Club Soda.