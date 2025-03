Conférence

Rejoignez la conférence ‘Hackez votre transition, c’est la saisir avec audace’, une immersion inspirante dans le monde de la transition professionnelle. Dans cette conférence dynamique, Annick et Patricia Dupuis, les SuccessTwins, nous dévoilerons les secrets pour éviter les pièges classiques de la dispersion et du manque de focus, deux obstacles majeurs à une métamorphose professionnelle. Plutôt que de promettre une solution rapide, elles nous proposerons des approches novatrices pour aborder une transition avec plus de clarté, d’audace et de confiance. Préparez-vous à être inspiré, à changer votre perspective et à prendre des mesures concrètes qui transformeront votre chemin professionnel. Cette conférence n’est pas seulement une session d’apprentissage, c’est le début d’un changement profond aligné à votre véritable nature.

Entrepreneures aux multiples projets, Annick & Patricia Dupuis sont des Biohackers, accompagnatrices des énergies et du mieux-être depuis toujours. Les transitions n’ont plus de secret ! Elles ont vécu mille et unes vies, disposent d’autant de talents qu’elles mettent à profit pour celles et ceux qui croisent leurs routes : expertes en transition, coachs en leadership et neurosciences, formatrices, anciennes sportives de haut niveau, maître Reiki, diplômées en psychologie du travail et en formation d’adultes ou encore en nutrition … Avec plus de 10’000 personnes accompagnées, elles incarnent l’expertise de la transformation. Leurs accompagnements sont holistiques de nature et au service d’une énergie puissante !