En France, deux chauffeurs sillonnent les routes de montagne ; leurs chargements particuliers, comme du lait frais ou des...
Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...
Les podologues sont plus de 14 000 en France. Ces professionnels de santé abordent les problématiques relatives aux affections...
Le métier de promoteur immobilier est à la croisée de plusieurs compétences : gestion de projet, finance, connaissance du...
Aujourd’hui, direction l’hôpital, et plus précisément la salle d’opération pour suivre une infirmière de bloc opératoire, aussi appelée IBODE....
S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant avec des concessionnaires, c’est ceci : votre prochaine vente...
Pendant des années, ils ont été célèbres. Stars de la télé. Regardés par des millions de téléspectateurs. Puis tout...
Dans le monde des affaires, chaque détail compte. Au-delà des contrats et des négociations, la qualité des relations humaines...
C’est comment, travailler comme serveur, cuisinier, et propriétaire de restaurant? Trois associés de Québec se livrent sur l’envers du...
Entretien des lignes à très haute tension, construction d’un parc d’éoliennes ou encore opération de la dernière chance pour...
Et si on pouvait travailler encore mieux et plus vite ? C’est la promesse du «Lean», un système d’organisation...
Les sapeurs-pompiers ou les soldats du feu, il existe plusieurs termes pour nommer ces hommes et ces femmes qui,...
C’est un acronyme qui revient régulièrement dans l’actualité, il bien connu du monde de la finance et des fans...
Il est 15h ce dimanche 31 décembre en banlieue parisienne. Comme des millions de Français, Thibault, Marc et Laurine...
Un incendie d’une ampleur inouïe s’est déclenché dans un immeuble parisien. Avec 10 morts et 96 blessés, c’est un...
Ils ont reçu une des meilleures formations technique et médicale au monde. Pourtant sur le terrain, les ambulanciers vont...
Burn out, perte de sens, « bullshit job » : des hommes et des femmes racontent comment leur travail tant rêvé...
Le rectorat de l’académie de Strasbourg, l’INSPE de Strasbourg et Espace Avenir (orientation – stage – emploi) de l’Université...
Dessine-moi un métier, Alix Lanos découvre une nouvelle profession, l’occasion pour elle de rentrer dans la peau d’un professionnel...
En aout, le centre-ville de Cambrai accueille la plus grande fête foraine du Nord de la France. Avec près...
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