Reportage consacré au fonctionnement de Pôle Emploi, l’administration créée en 2008 et issue de la fusion de l’ANPE et de l’ASSEDIC pour un meilleur suivi des chômeurs. Exemple de l’agence de Trappes, et des difficultés à faire face au nombre de dossiers à gérer.
Un documentaire de Peggy LEROY