Documentaire Stagiaires en force Après des conditions de travail extrêmes, ce collectif se bat pour les droits des stagiaires.

Conférence Décider dans l’incertitude L’incertitude représente souvent le défi majeur des dirigeants et des décideurs contemporains. Dans un monde marqué par une volatilité...

Documentaire Les forains de la colère Ses forains sont inquiets quant au sort de leur stand l’année suivante.

Documentaire L’été des forains A coup de barbes à papa, churros, cortèges, déguisements et autres manèges à sensation, les forains nous font vivre...

Documentaire Christophe Hondelatte sauve la vie de personnes dans le besoin Les médecins urgentistes du Service d’Aide Médicale d’Urgence de Lyon reçoivent quotidiennement des centaines d’appels au secours. À n’importe...

Documentaire Objectif : ces étudiants se préparent pour l’espace Qui n’a pas rêvé un jour de devenir astronaute ? Camélia Kheiredine est partie à la rencontre de ceux...

Conférence Où situer la dimension créative du travail ? Cette conférence, initialement intitulée « Où situer la dimension créative du travail ? Tâches, professions, communautés, organisations, agglomérations »,...

Documentaire Le quotidien d’un homme de l’ombre On peut tous avoir un détective privé dans le dos

Podcast Arman Soldin, reporter de guerre Arman Soldin, journalistes AFP, est tragiquement décédé le 9 mai 2023 près de Tchassiv Iar, en Ukraine. Dans cet...

Documentaire Au service des ultra-riches Plongez dans le quotidien des mojordomes au service de millionnaires !

Documentaire Ces autistes se battent chaque jour pour mieux s’intégrer C’est l’une des rares entreprises de France à employer des autistes sévères. Sept jeunes autistes travaillent aujourd’hui dans l’usine...

Article Qu’est-ce qu’un Channel Manager et pourquoi il devient incontournable pour les hôteliers La gestion hôtelière a profondément évolué ces dernières années. Entre la montée en puissance des plateformes de réservation en ligne, l’explosion...

Documentaire L’entreprise 2km, pour vos travaux en hauteur Créée en 2010, notre entreprise se charge d’intervenir rapidement dans les chantiers difficiles d’accès. Professionnels, syndics de copropriétés, collectivités,...

Documentaire Le business des reconversions professionnelles Après 10 ou 15 ans d’activité, nombreux sont ceux qui pensent à changer de vie. Travailler à la campagne,...

Conférence Envisager le futur par la passion Vincent Kaiser est un jeune étudiant en commerce. Impliqué dans plusieurs expériences entrepreneuriales, auteur de trois livres en développement...

Documentaire Force Dragon, les pilotes d’élite La Sécurité civile en France associe différents moyens, principalement publics, pour venir en aide à la population et réagir,...

Article Bachelor QSSE : quels débouchés ? Le Bachelor QSSE (Qualité, Sécurité, Santé, Environnement) est une formation professionnalisante qui prépare les étudiants à intégrer rapidement le...

Documentaire Emploi : enquête sur le marché parallèle Un marché alternatif pour les travaux manuels, facilité par le jobbing, offre accessibilité et abordable à tous. Cependant, se...