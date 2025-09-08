Parti de rien il y a 35 ans, aujourd’hui patron de l’enseigne GIFI, Philippe Ginestet est à la tête d’une fortune estimée à 400 millions d’euros. De son château qu’il a fait repeindre en rose dans le Lot-et-Garonne à son luxueux chalet de Megève, en passant par quelques-uns de ses 450 magasins, nous avon suivi les pas de ce millionnaire au paternalisme assumé et à la réussite décomplexée.