S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant avec des concessionnaires, c’est ceci : votre prochaine vente...
Pendant des années, ils ont été célèbres. Stars de la télé. Regardés par des millions de téléspectateurs. Puis tout...
Dans le monde des affaires, chaque détail compte. Au-delà des contrats et des négociations, la qualité des relations humaines...
Plus de 2,5 millions de français ont au moins deux emplois. Un chiffre en constante augmentation. Souvent par nécessité...
Le tourisme alimentaire émerge comme une tendance dynamique qui transforme la manière dont nous découvrons, apprécions et valorisons les...
L’optimisme en milieu professionnel ne se résume pas à une simple posture idéaliste ou à une vision naïve de...
Un an après sa première session USI, André Comte-Sponville nous présente la fin de ses réflexions entre le sens...
C’est un métier qui paraît désuet, d’un autre temps, pourtant les majordomes et les gouvernantes n’ont jamais été aussi...
Sauvetage au coeur de la vallée blanche. 24h dans une crevasse à 10 mètres de profondeur, le sauvetage miraculeux...
Il faut s’accrocher pour devenir agriculteur. C’est un métier de passion qui oblige parfois à prendre tous les risques,...
Avec 1500 vols quotidiens, l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est le deuxième aéroport d’Europe continentale. 150 000 passagers se croisent...
En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour soigner ce qu’ils considèrent bien souvent comme...
Une conférence qui a permis de mettre en exergue les enjeux et défis : – Prime sur la centralité...
Beaucoup de jeunes filles rêvent de devenir ballerines, mais peu d’entre elles sont prêtes à déployer les immenses efforts...
Au large du golfe du Mexique se trouvent de nombreuses poches de gaz sous-marines dont l’exploitation n’est possible que...
J’ai voulu savoir comment enquêtaient les magistrats de la cour des comptes. Cette institution normalement très secrète a accepté...
Infographie offerte par Wrike – gestion de projet pour le développement de logiciels
Reportage sur les conditions précaires des « vacataires », soit les fonctionnaires non titulaires. Utilisés généralement pour remplacer les titulaires absents,...
Une infirmière parisienne est envoyé en renfort pour aider les hôpitaux à la réunion.
Dans un monde où l’apparence tient une place importante, le métier d’esthéticienne suscite un intérêt croissant. Plus qu’une simple...
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