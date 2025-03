Documentaire

Dans la lumière rasante du soir, un berger rentre ses brebis. Chez lui, un homme se prépare à aller travailler. Au volant de son poids lourd, un routier se gare dans un parking au bord de la Nationale. Les trois personnages franchissent la porte d’entrée d’un relais routier, La Cabane Bambou. Le berger et le routier s’installent devant le comptoir. Le troisième homme, Sam, passe derrière : c’est le patron du lieu. C’est l’heure de l’apéro. Les télés déversent leur flot continu d’informations. Personne n’y fait vraiment attention. Des petits groupes se forment : des habitués, des gens de passage, des bergers ou des routiers, quelques locaux qui rentrent du travail et font une pause ici. C’est la chronique d’un comptoir, une chronique de la vie, une galerie de personnages hauts en couleurs, sympathiques et attachants. Lentement, le film déroule la pelote du temps. Il y a le temps de la journée, dont chaque heure dévoile des facettes particulières. Le matin, les routiers, garés sur l’imposant parking, descendent de la cabine de leur véhicule. La mine renfrognée, ils boivent leur café, évoquent le programme de la journée, la route qui les attend et partent avaler du bitume. A midi, le soleil chauffant accompagne la pause repas. C’est là que les rencontres sont les plus fortuites. On a roulé quelques heures tout seul, alors on partage son repas avec un collègue inconnu, on échange quelques impressions. Le soir, enfin, on a plus de temps. On boit l’apéro, on traîne à table, on finit au comptoir. La discussion s’engage : actualités, football, famille, on échange des banalités. Et puis soudain une facette plus étonnante apparaît : une passion, un centre d’intérêt éclaire un personnage sous un angle insoupçonné. Le routier bourru dévoile un talent particulier, une culture qu’on n’imaginait pas, un passé insolite. Le berger solitaire affiche sa sagesse derrière son visage taciturne. Les préjugés sont bousculés, on part à la rencontre de ces personnages dans toute leur humanité. Documentaire réalisé par Arno Villenave, Comic Strip Production