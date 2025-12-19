Article

Signer un contrat de déneigement sans le lire attentivement peut mener à des frustrations en plein hiver. Délais non respectés, services manquants, frais imprévus : ces problèmes se règlent avant la saison, pas pendant une tempête. Voici les éléments essentiels à vérifier avant de vous engager avec déneigeur commercial.

La description précise des zones à déneiger

Le contrat doit lister clairement les surfaces couvertes : stationnement, entrées, trottoirs, quais de chargement, escaliers. Si une zone n’est pas mentionnée, elle ne sera probablement pas dégagée.

Demandez un plan ou une liste détaillée. Cela évite les discussions du type « ce n’était pas inclus » en plein mois de janvier.

Les seuils de déclenchement

À partir de quelle accumulation l’entreprise intervient-elle ? 5 cm ? 10 cm ? Ce seuil doit être écrit noir sur blanc.

Certains contrats prévoient aussi des interventions préventives en cas de verglas annoncé. Vérifiez si c’est inclus ou facturé en supplément.

Les délais d’intervention

Le contrat doit préciser le délai maximal entre le début des précipitations et l’arrivée de l’équipe. Pour un commerce, être dégagé avant l’ouverture est souvent essentiel.

Un bon service déneigement entreprise Montréal s’engage sur des délais réalistes et les respecte. Méfiez-vous des promesses trop belles : une entreprise qui garantit une intervention en moins d’une heure sur tout Montréal a probablement plus de clients qu’elle ne peut en gérer.

Les services inclus et les extras

Assurez-vous de comprendre ce qui est inclus dans le forfait :

Déneigement mécanique

Épandage de sel ou abrasifs

Pelletage manuel des zones piétonnes

Transport de neige hors site

Le transport de neige, notamment, est souvent facturé en supplément. Mieux vaut le savoir à l’avance que de recevoir une facture surprise après une grosse tempête.

La fréquence des passages

Lors d’une tempête prolongée, un seul passage ne suffit pas. Le contrat doit préciser si l’entreprise effectue plusieurs interventions durant un même épisode de neige, et à quelles conditions.

Certains forfaits incluent des passages illimités pendant la tempête, d’autres facturent chaque intervention. Cette distinction peut faire une grande différence sur votre facture finale.

Les conditions de facturation

Forfait saisonnier fixe ou facturation à l’intervention ? Les deux formules existent. Le forfait offre une prévisibilité budgétaire, tandis que le paiement à l’acte peut convenir aux sites avec peu de passages.

Vérifiez aussi les modalités de paiement et les pénalités en cas de retard. Certains entrepreneurs demandent un dépôt en début de saison, d’autres facturent mensuellement.

Les responsabilités et assurances

Le contrat doit préciser qui est responsable en cas de dommage matériel ou d’accident. L’entrepreneur doit fournir une preuve d’assurance responsabilité civile.

Conservez une copie du certificat d’assurance avec votre contrat. En cas de litige, ce document sera essentiel.

Les conditions de résiliation

Que se passe-t-il si vous n’êtes pas satisfait du service ? Le contrat prévoit-il une clause de résiliation ? Avec quel préavis ?

Ces détails paraissent secondaires en octobre, mais deviennent importants si la relation tourne mal en cours de saison. Un bon contrat protège les deux parties et prévoit une sortie claire si les choses ne fonctionnent pas.