Documentaire



Dans l’Océan Pacifique, l’île de Nauru est considérée comme la plus petite république du monde. Les 10.000 habitants de cette île de 21km2 se sont enrichis dans les années 70 grâce à l’exploitation et l’exportation du phosphate. 20 ans plus tard, l’épuisement des réserves plonge l’île dans une faillite sans précédent. Ce film parle d’un peuple qui a gaspillé sa richesse et sa matière première et qui cherche à se reconstituer aujourd’hui une manne financière en hébergeant les migrants clandestins refoulés par l’Australie. Mais quel pays pourra accueillir à son tour les Nauruans le jour où ils devront fuir leur île dévastée ?

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Laurent Cibien & Pascal Carcanade